Analisi del voto, Giampedrone: “Soddisfatti per il risultato nello Spezzino. Sui territori fondamentale il nostro contributo”

“Siamo molto soddisfatti per l’esito del voto nello spezzino. Si conferma il peso specifico diverso dei partiti tradizionali e delle liste civiche alle elezioni europee e alle amministrative, in cui i cittadini premiano il buon governo dei territori, con l’affermazione di tanti sindaci civici, in gran parte totiani. Emblematico il caso di Follo, in cui Rita Mazzi si è affermata contro le liste del centrodestra e del centrosinistra, dedicando la vittoria al presidente Toti”. Così Giacomo Giampedrone, braccio destro del presidente Toti e assessore regionale alle Infrastrutture, Protezione civile, Ambiente e Difesa del Suolo. “Siamo davvero felici della riconferma di Loris Figoli, coordinatore provinciale della Lista Toti, rieletto a Riccò del Golfo per il suo terzo mandato – aggiunge Giampedrone -. Benissimo anche la riconferma di Roberto Canata a Rocchetta di Vara e di Andrea Da Passano a Framura, entrambi sostenuti dalla Lista Toti. Tutto questo, unito al ribaltone a Monterosso e a Deiva Marina, con la vittoria della civica guidata da Ivan Valeriani contro il Pd, e alla vittoria a Carrodano di Leveratto, è il segnale più forte ed evidente di come a livello locale i cittadini scelgano chi ha dimostrato di saper amministrare territori anche complessi. Questi risultati, all’indomani delle europee, dimostrano come i partiti tradizionali abbiano maggiori difficoltà ad affermarsi sul territorio, dove è fondamentale il nostro contributo e il lavoro svolto in questi anni in cui la capacità di governare si è trasformata in consensi elettorali”.

L’articolo Mauro Rattone è il nuovo sindaco di Varese Ligure: “Dopo dieci anni c’era voglia di cambiamento” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com