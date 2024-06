Calcio, Savona. Ora è ufficiale: Roberto Biffi non è più l’allenatore dei biancoblù

Savona. COMUNICATO UFFICIALE: “Ringraziamo Mister Roberto Biffi per la sua professionalità, il suo impegno e la passione dimostrata in questi mesi al Città di Savona, le nostre strade si divideranno ma per chi è stato una bandiera biancoblù non sarà mai un addio. Grazie per il lavoro svolto sempre in maniera impeccabile e puntuale. La società augura a mister Biffi il meglio per il futuro e tante soddisfazioni dentro e fuori dal terreno di gioco”

