Camogli: crollo in mare dei loculi, ancora silenzio in Procura

Il Tgr Rai della Liguria, ha dato notizia della chiusura del cimitero di Camogli per il trasferimento di circa 80 salme dalla zona a rischio. La notizia era già nota ed era stata rilanciata dal Secolo lo scorso 23 febbraio. Quanto al periodo di chiusura, se vi sarà, non vi è nessuna ordinanza urgente; tanto è vero che si ipotizza che lo spostamento avvenga ad agosto. L’unica nota è il fatto che dalla Procura non arrivano notizie circa le responsabilità del crollo, avvenuto il 22 febbraio 2021. Dopo anni, gli indagati avrebbero tutto il diritto di veder chiarita la loro posizione, magari con un proscioglimento.

