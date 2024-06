Dopo la convenzione con il Comune il CAI ha risistemato la rete sentieristica sarzanese

Lo scorso marzo il Comune di Sarzana, con apposita convenzione, aveva affidato quasi 42mila metri di percorsi escursionistici presenti sul territorio alla sezione CAI di Sarzana affinché fossero puliti, mantenuti, monitorati, tracciati e tabellati.

E la comunicazione degli interventi effettuati, proprio a seguito della convenzione triennale stipulata con l’ente – su proposta del sindaco Cristina Ponzanelli che ha tenuto per sé la delega allo sport e dell’assessore al turismo Carlo Rampi – è giunta in questi giorni al Comune con l’elenco dettagliato dei percorsi oggetto di sfalcio, taglio alberi caduti, ripristino frane e messa in posa di apposita segnaletica.

