Elezioni comunali, tutti i sindaci eletti in provincia: ribaltone a Santa Margherita, conferme a Recco e Lavagna

Genova. Oltre al clamore per le elezioni regionali, in provincia di Genova sono 35 i comuni dove i cittadini sono stati chiamati per votare il nuovo primo cittadino e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi spiccano il comune di Rapallo, Santa Margherita, Rossiglione, Busalla, Campo Ligure, Lavagna e Recco.

Tante le conferme ma altrettante le sorprese con alcuni ribaltoni che di fatto fanno cambiare il colore dell’amministrazione civica. Nel frattempo che si completano gli scrutini, in alcuni comuni, essendoci un solo candidato, chiuse le urne e raggiunto il quorum, i verdetti sono risultati automatici: Giancarlo Campora è stato eletto a Campomorone, Bruno Franceschi a Fontanigorda, Caterina Barbieri a Montebruno e Francesco Massoli a Bargagli avevano come unico ostacolo il quorum del 40%, superato.

