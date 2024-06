Europee, Lista Sansa: “Il boom di Alleanza Verdi Sinistra è un segnale di speranza”

Genova. “In un quadro difficile con l’Europa sempre più a destra, l’Italia (ancora) innamorata della Meloni e l’astensionismo molto alto, il boom di Alleanza Verdi Sinistra è un segnale di speranza e la conferma della credibilità di una proposta che mette insieme ambiente, lavoro, salute. Insomma, presente e futuro, mettendo al centro l’uguaglianza. La sinistra finalmente c’è e supera il 30% sommando il 24% del Pd della Schlein con il 6,7% di Avs”. Questo il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi ai risultati delle elezioni Europee.

“La Liguria si dimostra, ancora una volta, un territorio davvero interessato alla sinistra ambientalista e impegnata sui temi del lavoro. Qui da noi Alleanza Verdi Sinistra ha preso il 7,6%, che sale addirittura al 9,6% a Genova, davanti a Lega e Forza Italia: a conferma del trend che vede Avs a ottimi livelli in tutte le grandi città italiane – sottolineano Sansa, Candia e Centi -. In campagna elettorale abbiamo ripetuto molte volte che l’obiettivo non doveva essere accontentarsi dello sbarramento del 4% ma puntare a diventare una forza decisiva superando il 10%. Questo ci chiedono le persone, soprattutto i giovani. È un bisogno e una speranza. A Genova siamo arrivati ad un passo dal 10%, ripartiamo da questo bel risultato”.

» leggi tutto su www.genova24.it