Europee: Pd torna primo partito a Sarzana, Fratelli d’Italia guadagna venti punti rispetto al 2019 mentre la lega perde il 26%

A distanza di cinque anni dall’ultima tornata delle elezioni Europee il Pd torna ad essere il primo partito a Sarzana con il 32,07% dei voti, allargando notevolmente la forbice con Fratelli d’Italia che alle politiche del settembre 2022 era arrivato a poco più di un punto dai Dem. Il partito di Giorgia Meloni – che a livello nazionale ha sfiorato il 29% – in città si è attestato invece al 25,17% mentre la Lega (6,91%) ha perso oltre 26 punti rispetto all’exploit di cinque anni fa, un dato che è di poco inferiore anche a quello delle politiche dell’anno scorso. In netto calo, sia rispetto alla precedente tornata che alle politiche, il Movimento 5 Stelle che pur avendo perso anche la rappresentanza in Consiglio Comunale ha comunque sfiorato il 10% (9,90%) risultando il terzo schieramento più votato a Sarzana. Da sottolineare anche il 7,82% di Alleanza Verdi Sinistra che ha fatto meglio della già citata Lega ma anche di Forza Italia rimasta sostanzialmente al risultato di cinque anni fa con 6,48% e se, a livello nazionale, gli Stati Uniti d’Europa di Renzi non hanno superato lo sbarramento, qui hanno raggiunto il 4,15% davanti a Pace Terra e Dignità (3,7%) e Azione (2,83%). Definitivamente chiusa anche a livello sarzanese infine la parentesi dei Popolari che hanno ottenuto lo 0,19% dietro a Libertà di De Luca (0,66%) e Azione (2,83%).

Ma come detto in apertura il dato più significativo resta quello di un Pd che non solo si conferma dopo politiche e amministrative ma allunga su Fratelli d’Italia che – è doveroso ricordare – rispetto alle europee del 2019 ha guadagnato oltre 20 punti confermando di fatto anche a Sarzana l’ottimo andamento sancito anche dai risultati degli ultimi due anni.

