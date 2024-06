Europee, Rixi difende la Lega: “Il caso Toti ha pesato, penalizzati dalla poca campagna elettorale”

Genova, “Sulla Liguria abbiamo avuto una flessione, anche se rimaniamo avanti di mezzo punto in Forza Italia. Il risultato di Genova in particolare è stato condizionato dalle dinamiche nazionali. È evidente che l’inchiesta abbia influenzato il risultato: sono stati fatti meno incontri politici, meno dibattiti, quasi non c’erano banchetti“. Così Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega, legge i risultati delle elezioni europee che testimoniano il calo di consensi del partito di Salvini rispetto alle europee (da 9,28% a 8,88%). “Ma a livello nazionale i partiti del centrodestra crescono tutti, anche se la Lega è cresciuta meno degli altri”, osserva il viceministro.

Del resto per la Liguria il risultato è deludente in generale: da tre europarlamentari si passa a uno. “È sicuramente il segnale che la regione è più debole a livello nazionale. Tutto quello che è successo in Liguria negli ultimi mesi non ha certo aiutato. Sicuramente il fatto che né Balleari né Bruzzone, nonostante l’ottima performance, non siano entrati ha a che fare con questa dinamica”.

