Europee, Traversi (M5s): “Delusione ma in Liguria abbiamo retto. Subito al lavoro per battere Toti”

Genova. “Prendiamo atto di questo risultato deludente e auspico una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo esito che non è, di certo, quello che ci aspettavamo”. Non usa mezzi termini Roberto Traversi, deputato ligure e referente regionale del Movimento 5 Stelle, all’indomani delle elezioni europee che vedono i pentastellati scendere al 10,19% in Liguria, pur con un risultato migliore rispetto al Nord Ovest (6,73%) e al totale nazionale (9,99%).

“Le elezioni europee non hanno mai rappresentato, comunque, una competizione a noi favorevole: ravviso una grande astensione, palpabile soprattutto al Sud, e, contrariamente agli altri partiti, noi partiamo senza nomi trainanti dai territori – riflette Traversi -. De Caro e Bonaccini sono l’esempio lampante per il Pd. La Liguria tutto sommato ha retto bene e tutto ciò candidando tre attivisti: c’è un grande lavoro dietro a tutto questo e devo ringraziare non solo chi si è candidato, ma tutti quelli che si sono adoperati durante questa campagna elettorale.

