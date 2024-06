Follo: Casati ancora campione di preferenze, a ruota l’ex sindaco Cozzani

Kristopher Casati si conferma campione di preferenze anche a queste amministrative di Follo, incassandone 426. L’assessore spezzino, figura centrale della lista arancione “Cambiamo Insieme Follo” alla cui guida oggi Rita Mazzi ha inanellato il secondo mandato da prima cittadina, risulta quindi naturalmente tra gli otto eletti della maggioranza; con lui, preferenze alla mano, la vice sindaca uscente Laura Sardi, gli assessori uscenti Pasquale Giacomobono e Corrado Vezzi, le consigliere uscente Roberta Fabbri e Marina Ricco (reduce dall’esperienza di presidente del consiglio comunale); dovrebbero completare l’ottetto Tesera Cervone e Marco Carabelli, avanti di una preferenza rispetto al consigliere uscente Gabriele Contin. Per l’altra lista di centrodestra, sostenuta dai Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc, ecco eletti in consiglio, oltra alla candidata ed ex vice sindaca Felicia Piacente, l’ex sindaco Giorgio Cozzani che, con 420 voti, è il secondo più votato della tornata, e, terzo nome, l’ex consigliera Sabrina Ciuffardi; primo dei non eletti l’ex assessore Enzo Godani. Un solo eletto infine per il centrosinistra, il candidato sindaco Sandro Bertoni, reduce da cinque anni di opposizione con il gruppo consiliare “Cittadini in Comune”; ad Arianna Franci il maggior nomero di preferenze.

