Gestione del personale in azienda: Confartigianato organizza workshop per gli imprenditori

Quanto è importante la comunicazione nella gestione del personale? Dialogare e scambiare opinioni e prospettive con le risorse che costituiscono la tua azienda è una delle operazioni su cui è fondamentale investire tempo ed energie. Per questo motivo, su richiesta di alcune attività, organizziamo un seminario martedì 25 giugno alle 17 sala “Marino Banci” Confartigianato in via Fontevivo, 19. Obiettivo del workshop sarà quello di esaminare le strategie e le competenze chiave necessarie per gestire efficacemente il lavoro, i ruoli e i rapporti interpersonali in un ambiente aziendale, promuovendo la collaborazione e il successo del gruppo. Per l’occasione abbiamo invitato Eleonora Ebainetti, dottoressa in psicologia clinica e di comunità, che ci illustrerà tutti i segreti per una perfetta comunicazione di gruppo. Il workshop affronterà diversi aspetti cruciali della gestione del lavoro e dei rapporti aziendali, fornendo agli imprenditori partecipanti una infarinatura pratica per migliorare le dinamiche del team e ottimizzare la performance individuale sul luogo di lavoro. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Silvia Orlandini, Area Sindacale Confartigianato, tel.0187286669, orlandini@confartigianato.laspezia.it.

