Giustenice 2024, Mauro Boetto eletto sindaco per la terza volta

Giustenice. Mauro Boetto sarà sindaco di Giustenice per la terza volta di fila. Un risultato ottenuto grazie a una affluenza del 72,04%, di gran lunga superiore al quorum (40%) necessario per una elezione valida. Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

Il primo cittadino uscente, unico candidato in corsa, si è ripresentato alle elezioni “nel segno della continuità con una quota rosa molto rilevante di sei donne su dieci candidati consiglieri. Ecco così pronta la lista ‘Uniti per Giustenice’ che si pone in continuità con il percorso iniziato oramai più di dieci anni fa”.

