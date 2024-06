“Idea mobilità verticale andava sviluppata. Anche in periferia ci sono passeggini e anziani con la spesa”

“Meglio tardi che mai. Sarà sostituito (quando?) l’ascensore che collega il Poggio con via XX Settembre. Un servizio che da tempo non funziona come dovrebbe. Molte persone lo utilizzano, troppi i periodi di fermo”. Così in una nota il consigliere comunale Pd Andrea Montefiori. “Oggi si interviene sull’esistente, su una cosa acquisita alla città da anni – prosegue -. Ci saremmo però aspettati, in sette anni, una riflessione sulla mobilità in rapporto ai quartieri della città, alla loro conformazione ed organizzazione. L’idea della mobilità in verticale andava sviluppata. Ma come in ogni ambito e circostanza, non c’è stata la capacità di immaginare un po’ di domani. Nessuna nuova elaborazione”.

Prosegue Montefiori: “La Spezia ha diversi quartieri che si sviluppano anche verso la collina, mi vengono in mente, solo per esempio, Fossitermi, la Chiappa o Fabiano: sarebbe stato naturale progettare e realizzare, sulla falsa riga di quanto avvenuto in centro città, nuovi ascensori per la mobilità verticale in altre parti della città più periferiche. Anche in periferia, cara amministrazione comunale, vivono famiglie con il passeggino e anziani con le borse della spesa, che oggi possono raggiungere le loro abitazioni solo in macchina o attraverso le scalinate tipicamente liguri. Le periferie sono sempre presenti negli slogan degli esponenti del centrodestra ma lontane dai loro pensieri e dai loro atti di governo”.

