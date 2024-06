Lavagna: Mangiante vince sul filo di lana, Lapetina sfiora il sogno

Dalle 14 di oggi lo scrutinio delle elezioni comunali di Lavagna è stato caratterizzato da un testa a testa avvincente tra il sindaco uscente Gian Alberto Mangiante e lo sfidante Claudio Lapetina. Dopo tre ore dall’apertura delle urne la competizione sancisce la vittoria dell’amministrazione in carica per appena poco più di cento voti: uno straordinario risultato per il nuovo volto dei giochi lavagnesi, un medico prestato alla politica che ha ben sfruttato un’azzeccata alleanza tra tutte le opposizioni. In diversi momenti delle operazioni di voto Lapetina è andato in testa accarezzando l’idea di sedersi sulla poltrona più prestigiosa di Palazzo Franzoni. Alla fine, i seggi riconsegnato la città a Mangiante, che deve assaporare l’amara lezione di chi ha rischiato di perdere dopo cinque anni si governo.

Una lezione dovuta a quali decisioni e di cui il sindaco appena riconfermato terrà conto? Certamente il tema del porto, al centro della campagna elettorale dall’inizio alla fine, ha pesato e non poco: prima gli operatori del settore che lamentano di non essere ricevuti, poi la manifestazione davanti al Comune, seguita da una modesta rassicurazione sul loro futuro che evidentemente non basta a rasserenare gli animi; infine, come se non bastasse la carne al fuoco, il ricorso al Tar della attuale concessionaria, Porto di Lavagna spa, per irregolarità procedurali nella scelta del project financing, centro del modello di gestione scelto dalla giunta Mangiante.

