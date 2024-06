LedLedITALIA.it, eCommerce per l’illuminazione sostenibile

Nel settore delle soluzioni di illuminazione rispettose dell’ambiente, LedLedITALIA.it si è affermata come realtà di riferimento in Italia. Propone infatti un vasto assortimento di prodotti a LED di altissima qualità, unendo design ricercato e massimo rispetto per l’ecosistema. Da umili origini come negozio di quartiere, l’azienda ha intrapreso un percorso di costante crescita fino a raggiungere il livello attuale.

L’assortimento online include plafoniere, applique per interni, faretti per l’illuminazione di giardini e spazi pubblici, ma anche soluzioni di luce solare LED esterno. Non mancano varie tipologie di lampadine LED ad alta efficienza energetica, lampade di emergenza e da notte, faretti segnapassi, lanterne LED e molto altro.

