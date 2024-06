Mauro Rattone è il nuovo sindaco di Varese Ligure: “Dopo dieci anni c’era voglia di cambiamento”

“Ci aspetta un duro lavoro perché sappiamo che ci sono parecchie problematiche nel Comune ma siamo contentissimi per questa importante vittoria della comunità che ha votato in massa per il cambiamento”. Queste le prime dichiarazioni di Mauro Rattone (Per Varese Ligure e frazioni) che ha stravinto la sfida con l’avversario Giancarlo Lucchetti (Futuro per Varese) ottenendo il 62,73%.

“Evidentemente dopo dieci anni c’era bisogno di qualcosa di nuovo e diverso – sottolinea – una nuova visione che noi evidentemente siamo riusciti a trasmettere alla cittadinanza. Cominceremo subito con il riordino degli uffici e la presa in carico del problema della scuola che è venuto “misteriosamente” fuori nell’ultima settimana di campagna elettorale. Auspico – conclude – una collaborazione convinta da parte di Provincia e Regione Liguria così come era stata data alla precedente amministrazione. Sono contento perché finalmente c’è stato un ritorno compatto della comunità”.

