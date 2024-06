Montefiori: “Primo partito in provincia. Ora aspettiamo il voto amministrativo”

“Un risultato che dimostra la vitalità del Partito Democratico, una consistente risalita in termini di consensi percentuali e di voti assoluti, frutto anche del lavoro delle tante e tanti militanti e volontari con cui abbiamo vissuto questa campagna elettorale capillare…”strada per strada”“. Così Iacopo Montefiori, segretario provinciale Pd La Spezia, commenta i riflessi della tornata elettorale europea in attesa del dato delle amministrative che si svilupperò a partire dal pomeriggio: “Un risultato che premia il grande lavoro fatto, parlando dei temi di maggior interesse per i cittadini: siamo stati presenti con iniziative, incontri fra la gente, nelle piazze, nei mercati, non solo nelle settimane della campagna elettorale ma da tempo e capillarmente in tutti i territori. Ora attendiamo gli esiti del voto amministrativo ma possiamo già dire che essere tornati il primo partito con il 28,26 % dei consensi e più di 25000 voti in termini assoluti, è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità politica del coordinamento provinciale”.