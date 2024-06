Pallanuoto M/ Chiavari: Luca Perrone di nuovo verdeblu

Dall’ufficio stampa Chiavari Nuoto

Terzo colpo di mercato in casa Chiavari Nuoto. Si tratta di un importante e gradito ritorno. Dalla prossima stagione il giovane portiere Luca Perrone, classe 2004, torna ad indossare la calottina verdeblu. Luca ha già difeso la nostra porta nella stagione 2021/2022, culmimata con la promozione in serie A2. Cresciuto nelle giovanili della Pro Recco, con cui ha vinto anche uno scudetto giovanile, negli ultimi due anni si è costantemente allenato con i Campioni d’Italia, agli ordini di Sandro Sukno, potendo così cimentarsi con i migliori giocatori della pallanuoto mondiale. Per Luca adesso è il momento di mettere ancora più minutaggio in acqua soprattutto in partite ufficiali: ”Sono contentissimo di tornare a Chiavari – dichiara il nuovo numero uno – qua mi sento a casa. Ritrovo una parte del gruppo dal quale mi sono allontanato per scelte tecniche dopo quella splendida stagione, con la vittoria del campionato e la conseguente promozione. Il progetto ambizioso e l’entusiasmo trasmessomi fin da subito sono stati i fattori in più che mi hanno spinto ad accettare l’offerta. Ho sentito parlare molto bene del tecnico Gabriele Luccianti – conclude Perrone – quindi non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione e iniziare a dare tutto quello che ho per riportare questa società dove merita di stare”.

