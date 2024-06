Piazza Cavour, ritorna la sosta a rotazione nella parte centrale: tariffa oraria di 0,50 euro per un massimo di un’ora di parcheggio

Nuove modifiche al piano della sosta e della mobilità in Piazza Cavour. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune della Spezia ha emesso una nuova ordinanza che, tra le altre cose, disciplina il ritorno alla possibilità di parcheggiare le auto nella parte centrale del mercato, lungo il tratto di Corso Cavour, dietro il pagamento di una tariffa oraria di 0,50 euro dalle 8.30 alle 14 dal lunedì al sabato e dalle 16.30 alle 20 dal lunedì al venerdì, con il vincolo di poter sostare per un massimo di un’ora. Nei pomeriggio del sabato, dalle 16.30 alle 20, il costo scende a 0,50 euro per due ore e il tempo di sosta massimo raddoppia appunto a due ore.

