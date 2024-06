Pontinvrea. Matteo Camiciottoli, sindaco uscente di Pontinvrea, è stato riconfermato e inizia così il suo quarto mandato. Ha sfidato il candidato di “Pontinvrea Rinasce – Insieme si può”, Mauro Tortarolo.

La lista “Siamo Pontinvrea” di Matteo Camiciottoli ha ottenuto 322 voti per il 61,16 per cento dei voti, mentre la lista “Pontinvrea Rinasce Insieme si può” di Mauro Tortarolo 196 voti per il 37,84 per cento dei voti.

» leggi tutto su www.ivg.it