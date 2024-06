Rapallo: “Elezioni, prendiamo atto dei risultati elettorali”

Da Paolo Carini, senior consultant Comune di Genova, commissario provinciale di Genova, responsabile regionale per la comunicazione Udc Liguria

Il commissario provinciale UDC di Genova Paolo Carini, il commissario regionale Umberto Calcagno e il candidato Sindaco Marco Casella in merito ai risultati elettorali di Rapallo, prendendo atto dei dati, esprimono soddisfazione per la nuova realtà UDC di Rapallo che avrà il tempo di radicarsi sul territorio e lavorare per il bene dei cittadini.

Resta il rammarico per non aver avuto molte occasioni per esprimere i nostri valori e i nostri contenuti alla cittadinanza in quanto il partito è entrato nella competizione elettorale poco più di un mese fa ed essendo il nostro candidato alla prima esperienza.

