Rapallo Pallanuoto: il primo rinforzo è Giuditta Galardi, centroboa del Setterosa

Rapallo. Atleta straordinaria ai vertici del panorama pallanuotisco in rosa da diversi anni, Dottoressa in Chimica analitica, è Giuditta Galardi il primo rinforzo per il Rapallo Pallanuoto 2024/2025.

Toscana di Prato classe 1995, si forma agonisticamente nelle file del Prato Waterpolo. Talento precoce tanto da esordire in prima squadra a 14 anni, ha confermato poi nell’arco della sua carriera di essere un centroboa di razza. Protagonista sia con il Plebiscito Padova, col quale centra l’accoppiata scudetto-Coppa Italia, che con la SIS Roma, con la quale vince tre Coppe Italia. Nel 2014 a suon di prestazioni e gol arriva all’esordio con la calottina azzurra del setterosa, con il quale si aggiudica il bronzo sia agli Europei di Spalato 2022 sia ai Mondiali di Fukuoka 2023.

