Rocchetta Vara conferma Canata: “Esito del voto mi gratifica, ha premiato stare in mezzo alla gente”

Gli elettori a Rocchetta Vara hanno confermato il sindaco Roberto Canata e la sua lista “Rocchetta futuro” che hanno ottenuto il 65,34 per cento delle preferenze. Il diretto concorrente del primo cittadino era Riccardo Barotti, già sindaco negli anni dell’alluvione 2011, che si è presentato con la lista “Vivere Rocchetta”.

Il primo cittadino Canata ha commentato: “Ero molto fiducioso nella vittoria ma non mi aspettavo un margine così ampio, 134 voti di scarto dal mio avversario. E’ un risultato che mi gratifica e lo interpreto come il risultato di cinque anni nel corso dei quali ho lavorato bene. Le persone hanno riconosciuto l’impegno e penso di essermi calato nella parte giusta. La mia priorità è sempre stata essere in mezzo alla gente e questo ci ha premiato”. Sul futuro immediato Canata ha aggiunto: “Partiamo dall’essenziale: abbiamo tante priorità e tra i progetti abbiamo in mente la comunità energetica, la viabilità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com