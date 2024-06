Vendone. Sabrina Losno sarà sindaco di Vendone per un secondo mandato. Il primo cittadino uscente, unico candidato in corsa, ha ottenuto nuovamente la carica al raggiungimento dell’affluenza minima prevista per il quorum, cioè il 40%: l’affluenza finale è stata quasi il doppio, ossia il 71,48%.

Avvocato, con studio legale ad Albenga, Sabrina Losno si accinge così a guidare il Comune del comprensorio ingauno per altri cinque anni.

