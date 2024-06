Sestri: Andersen Festival, chiusa la 27^ edizione; numeri e commenti

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi

77 gli eventi proposti, complessivamente dal 5 al 9 giugno 2024, tra spettacoli (54), laboratori e talk sui tanti palcoscenici, dal centro alla periferia, che hanno animato Andersen Festival, uno dei pochi festival italiani multidisciplinari, riconosciuti dal Ministero della Cultura. 14.000 spettatori tra residenti e non, molti dei quali arrivati da molte parti d’Italia e anche dall’estero. Si è conclusa così a Sestri Levante, la 27esima edizione di Andersen Festival – Giocare al futuro, che ha avuto come madrina l’attrice Claudia Gerini “Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver riportato l’attenzione del Festival Andersen sui bambini e sui giovani, dedicando a loro un numero maggiore di spettacoli. Siamo altrettanto entusiasti di aver portato con grande successo di partecipazione gli eventi dell’Andersen nei quartieri come la Lavagnina e nel borgo di Riva Trigoso”, ha commentato il Sindaco Francesco Solinas, che prosegue: “Il Festival ha regalato momenti indimenticabili a grandi e piccini. Questo evento non solo intrattiene, ma svolge un ruolo cruciale nella diffusione dell’arte e della cultura in tutte le sue forme, raggiungendo quest’anno ogni angolo della città. La cultura, infatti, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità, poiché arricchisce le menti, stimola la creatività e favorisce la coesione sociale. Il Festival Andersen rappresenta un’opportunità unica per Sestri, promuove valori di inclusione, comprensione e condivisione.”

