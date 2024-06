Tarros, il dopo-Scocchera si chiama Davide Diacci. Prenderà in mano anche l’under 19

”Siamo certi che sia il profilo giusto, che porterà esperienza ed ancora maggiore professionalità al nostro ambiente, non vediamo l’ora di iniziare”. C’è grande entusiasmo nelle parole del direttore sportivo Maurizio Caluri ed in tutta la dirigenza bianconera per aver portato a sedere sulla panchina bianconera coach Davide Diacci. Cinquant’anni, di Modena, grande giocatore e tecnico vincente, spetterà a lui prendere il posto di Andrea Scocchera, che tanto bene ha fatto nelle due scorse stagioni, e provare a fare ancora meglio, come è negli obiettivi fissati dalla società. Davide Diacci, classe ’74, è stato uno dei giovani più forti d’Italia in quegli anni, insieme ad un nome noto a tutti: Andrea Meneghin. Ha vinto l’oro con la Nazionale Cadetti agli Europei del 1991 in Grecia e l’anno successivo, con la Nazionale Juniores, l’argento agli Europei in Ungheria. Giocatore della Virtus Bologna dal 1991 al 1993, allenato e fortemente voluto da Ettore Messina, ha vinto lo scudetto di serie A1 nella stagione 92/93 a fianco di Sasha Danilovic. Ha poi continuato a giocare ancora diversi anni ad alti livelli tra Juvi Cremona e Basket Brescia per poi scendere in categorie minori e a fine carriera intraprendere la strada dell’allenatore… Anche come coach è stato subito vincente: nel 2016/2017 ha vinto il campionato di C Silver con LG Castelnovo con cui vince nel 2016/2017 il campionato di C Silver, nella stagione 22/23, invece, la vittoria, con BMR Basket Reggio Emilia del campionato di C Gold, con la promozione in B Interregionale. “Davide Diacci – spiega Maurizio Caluri – è un allenatore che gioca una pallacanestro molto dinamica, basata sulla difesa e ad alta intensità”. Come anticipato, oltre ad allenare la prima squadra, Diacci seguirà anche l’under 19.

