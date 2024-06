Vezzano: tra conferme e novità, ecco i nuovi consiglieri

Otto eletti per “Vezzano Democratica”, quattro per “Il futuro è adesso”, le liste che a questa tornata di amministrative vezzanesi hanno sostenuto rispettivamente le corse a sindaco del primo cittadino uscente Massimo Bertoni, rieletto, e del capogruppo uscente della Lega, Jacopo Ruggia. La compagine di centrosinistra vede Daniele Tintori, consigliere uscente con delega a cura e decoro del territorio, come più votato, con oltre 250 preferenze raccolte; subito dietro il vice sindaco uscente Simone Regoli; completano il novero degli eletti gli assessori uscenti Nadia Lombardi e Sabrina Flotta, quindi Federico Viani, Donatella Mezzani, Mauro Roffo e Daria Ferrari. Mentre all’opposizione ci saranno, oltre a Ruggia, il suo collega di gruppo in questi cinque anni Carlo Tangerini (con 240 presenze il più votato del centrodestra), Enrica Pasquinelli e la consigliera di opposizione uscente Cinzia Calanchi. Nessun consigliere per “Vezzano nel cuore”, la lista che candidava a sindaco Emilio Iacopi.

