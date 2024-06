A Genova 12 nuove botteghe storiche e locali della tradizione: ecco chi entra nel prestigioso elenco

Genova. Sono 12 le attività commerciali e artigianali che entrano nello speciale Albo delle botteghe storiche e locali di tradizione del Comune di Genova, come deciso dall’apposita commissione di cui fanno parte il Comune, la Camera di commercio, il segretariato ligure del ministero della Cultura e le Soprintendenze e le associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).

Le nuove botteghe storiche sono 7: la farmacia Giusto di via Bruno Buozzi 59r, la trattoria del Parroco in via Righetti 2-4-6r, il ristorante Vittorio al mare in belvedere Edoardo Firpo 1; la trattoria La Ruota di via Oberdan 213-215r; Les Gourmandises in via Sapello 26/28r; l’Albergo Nazionale di via Gallino 25r e Panarello in via Galata 67r.

