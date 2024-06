“A scuola sicuri”, il progetto del comune cerca tutor d’area per presidiare le uscite delle scuole

Genova. È stato attivato oggi, con scadenza al 25 giugno, il bando di manifestazione di interesse “A scuola sicuri – anno scolastico 2024/2025” che è rivolto agli Enti del terzo settore e alle associazioni legate agli istituti comprensivi genovesi. Scopo del bando, quello di reclutare “tutor d’area”, ovvero volontari tra i 18 e gli 85 anni residenti nel Comune di genova, che presteranno la loro attività presidiando le entrate e le uscite in prossimità delle scuole allo scopo di tutelare gli attraversamenti e i transiti di studenti, famiglie e di accompagnatori.

I “tutor “d’area”, infatti, dovranno: offrire la loro presenza in qualità di figure di riferimento nei pressi degli edifici scolastici in concomitanza con l’inizio ed il termine delle lezioni; presidiare gli spazi limitrofi agli edifici scolastici; svolgere compiti di prevenzione, osservazione, segnalazione e deterrenza; favorire relazioni sociali nell’ambito della comunità locale; migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Civica Amministrazione. Non avranno la funzione di pubblico ufficiale, ma favoriranno gli attraversamenti in sicurezza. Per loro è previsto un impegno di trenta minuti all’entrata, al mattino, e trenta minuti all’uscita, dal lunedì al venerdì.

