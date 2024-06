Montesilvano. Weekend pieno di emozioni per il G.S. Aragno nella splendida Montesilvano, in Abruzzo, dove si sono svolte le gare di Campionato Italiano di Aquatlon giovanile, Coppa Italia di Triathlon e Trofeo Sviluppo Italia per i più piccoli.

I ragazzi dell’Aragno si sono visti protagonisti nelle diverse competizioni e sono riusciti a portare a casa ottimi risultati, sia in termini di classifica sia di risultati personali.

