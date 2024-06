Bando per nuovi progetti dedicati ai giovani: ecco gli undici vincitori

Genova. Sono stati presentati martedì pomeriggio nella sede della Regione Liguria i risultati finali degli undici progetti vincitori dell’avviso pubblico “Centri giovani di nuovo al via!” promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili nell’ambito dell’iniziativa “Giovani della Liguria… Restart!“.

Nel giugno 2023 i vincitori avevano ricevuto un contributo regionale complessivo di 300mila euro per la realizzazione di molteplici iniziative che favorissero l’inclusione, la partecipazione e il benessere dei giovani cittadini liguri. Al termine di un anno di lavoro, insieme con il partner di progetto Aliseo (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento), sono state realizzate oltre 100 attività con il coinvolgimento di circa 2.000 giovani e 115 soggetti del territorio, tra cui 24 associazioni giovanili. Tra i temi al centro dei progetti c’erano l’inclusione sociale e giovanile, la valorizzazione del territorio e l’attività in spazi aperti e condivisi, ma anche la musica, l’arte, lo sport e la cultura.

» leggi tutto su www.genova24.it