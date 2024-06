Cade in acqua e finisce in balia delle onde: tragedia fatale nelle acque di Corniglia

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Cuneo, è morto oggi dopo essere finito in acqua alla marina di Corniglia, alle Cinque Terre. Saranno le autorità a stabilire l’esatta dinamica del triste episodio avvenuto poco dopo le 13. L’ipotesi che si fa strada è la caduta accidentale in mare, resa tragica dal fatto che in quel momento il mare era molto agitato. Tra i testimoni alcuni turisti stranieri che sono corsi a dare l’allarme in paese perché l’uomo era in evidenti difficoltà e, stando a quanto riferito, non molto pratico nel nuoto.

In pochi istanti si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma quando i militi della Pubblica assistenza di Corniglia hanno raggiunto il luogo dell’incidente purtroppo non c’era già più nulla da fare. Il corpo del 49enne, che si trovava alle Cinque Terre per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia di alcuni amici, era in balia delle onde in una zona particolarmente impervia e non dava più alcun segno di vita. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto che hanno recuperato la salma e l’hanno trasportata in obitorio alla Spezia.

