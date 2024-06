Calcio, tanta voglia di Savona per Fabrizio Monte: “Faremo di tutto per vincere, ce lo impone la nostra maglia”

Savona. “Quasi due anni da quando te ne sei andato ma so che da lassù sei più felice di tutti. Grazie Pa e grazie Ma, questa è per voi”. L’avventura alla guida del Vecchio Delfino parte così, con un pensiero toccante scritto sui propri profili social. Fabrizio Monte è il nuovo allenatore del Savona, due strade che il destino ha voluto far incontrare nuovamente dopo l’esperienza biancoblu passata da calciatore e quelle da tecnico nelle giovanili.

Le emozioni in questo momento sono alle stelle per il tecnico, che però è conscio dell’importanza della sua “missione”. Gli Striscioni vogliono vincere e, per farlo, hanno scelto una figura che conosce bene l’ambiente savonese. Monte si dichiara pronto, non vede l’ora di iniziare: “Se ovunque ho dato il 110%, qui arriviamo al 200%. Farò ogni cosa possibile per dare soddisfazioni ai tifosi“.

