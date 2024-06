Cogorno: Castelli porta quattro consiglieri nel parlamentino locale

Da “Obiettivo Comune”

Alla luce del risultato delle urne, Oriano Castelli, candidato Sindaco della lista

‘Obiettivo Comune’, riconosce la sconfitta e dichiara: “La squadra ha lavorato per

vincere, abbiamo incontrato le persone e abbiamo offerto un’alternativa seria.

Ringrazio tutta la squadra per l’appoggio, per aver condotto una campagna elettorale

sincera, diretta e concreta e ringrazio in particolare le 971 persone che ci hanno

votato”.

Appena arrivati i risultati definitivi, Oriano Castelli si è congratulato di persona con

Gino Garibaldi e con la lista ‘Rinnovamento per Cogorno’.

E’ evidente che lo sforzo non è bastato, ma il risultato ottenuto permette di avere

quattro consiglieri in Consiglio Comunale (oltre a Castelli, Stefania Lenzi, Enrico Cinque e Guido Cecchi) e questo è il punto di partenza per il lavoro che gli eletti porteranno avanti, attuando un’opposizione puntuale e costruttiva, nel rispetto delle 971 persone che hanno votato ‘Obiettivo Comune’.

