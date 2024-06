Cozzani nominato nella cabina di regia sulla sanità, la Regione assicura: “Verrà sostituito”

Genova. “Con una recente nota il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha formalizzato la richiesta di sostituzione, nella cabina di regia sulle liste d’attesa, del nominativo del capo di gabinetto con quello del presidente della giunta regionale o di un suo delegato”. È quanto risponde l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che oggi hanno chiesto spiegazioni sulla nomina di Matteo Cozzani – ex capo di gabinetto di Giovanni Toti agli arresti domiciliari come lui per presunta corruzione – nell’organismo incaricato di intervenire sulle emergenze della sanità.

“Il totismo si è inserito a tale punto nei gangli del sistema politico ed economico ligure da raggiungere vette mai viste: arrivare a piazzare il capo di gabinetto Cozzani nella pianta organica della cabina di regia del sistema sanitario regionale è quanto mai curioso – attacca il capogruppo del M5s Fabio Tosi -. Ricordo che la cabina è operante sia collegialmente, sia singolarmente, ciascuno nel proprio campo di competenza, a supporto dell’Ente in tutte le attività di ottimizzazione o miglioramento dei processi e delle procedure riguardanti i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Ma quali competenze e curricula in ambito sanitario può aver mai prodotto l’ex braccio destro del presidente per entrare in una struttura così delicata e specifica? E visto che lo stesso si è dovuto dimettere per le ormai note vicende giudiziarie, chi lo sostituirà? Non che la cabina abbia brillato, visti i risultati tutt’altro che soddisfacenti sull’abbattimento delle liste sanitarie”.

