Elezioni, gli spunti dalle urne: poche donne, i successi di Tomatis e Berlangieri, “l’addio” di Ciangherotti. Cosa faranno ora Pd e AVS?

Savona. Difficile un’analisi scientifica del voto, che dovrebbe passare dai risultati delle Europee in Liguria alle amministrative e a Savona città. Si può invece fiutare qua e là e se ne ricavano allora considerazioni più o meno condivisibili, ma comunque materia di dibattito.

E allora: poche donne elette sindaco, pochi giovani, Riccardo Tomatis grande vincitore, l’addio (almeno per ora) alla politica di Ciangherotti, Berlangieri trionfatore a Finale Ligure anche grazie a Vaccarezza, qui e altrove molto attivo, Alleanza Verdi e Sinistra con un risultato che la porterà a chiedere più peso nelle future alleanze, quel quasi 31% del PD a Savona città che potrebbe far venire in mente ad Arboscello & Co. di voler contare qualcosina in più alle prossime comunali.

