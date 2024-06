Esselunga a Sestri Ponente, la Lista Sansa: “La Regione faccia un passo indietro”

Genova. “Se nel merito sono anni che ci battiamo contro l’apertura di nuovi ipermercati in Liguria, pensiamo che oggi sia quanto mai inopportuno proseguire su questa strada anche alla luce delle trame di interessi tra politica e gruppi della grande distribuzione organizzata emersi dalle recenti indagini sul sistema Toti. Per questo sul progetto di apertura della nuova Esselunga a Sestri Ponente avremmo voluto ricevere una risposta politica, e non solo tecnica, dalla giunta”. Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, che nel corso della seduta odierna di Consiglio ha presentato un’interrogazione sul progetto del nuovo ipermercato nell’area ex Cognetex.

“Su questo progetto, che ricordo prevede l’apertura di un ipermercato da 3.370 metri quadrati, dei quali oltre 1.000 destinati a beni non alimentari, non siamo preoccupati solo noi, ma lo sono anche le associazioni di categoria, i sindacati e gli abitanti di Sestri Ponente – spiega Candia -. Sestri ha un tessuto di piccolo commercio ben sviluppato che rischia di finire in ginocchio con l’apertura di due nuovi ipermercati nella delegazione: l’Esselunga che ho citato e la Coop nell’ex area Esaote. Qui non è in ballo il singolo marchio della grande distruzione organizzata, ma una visione che continua a favorire la grande distribuzione distruggendo il tessuto commerciale e sociale dei nostri quartieri, delle nostre città”.

