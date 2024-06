Europee 2024, AVS Savona: “Alleanza Verdi Sinistra forza imprescindibile nel centrosinistra”

Liguria. “Le elezioni Europee appena svolte segnano un punto di svolta per quanto riguarda l’Alleanza Verdi Sinistra. E’ stata una campagna dura e lunga e non sempre è stato facile far emergere e porre al centro del dibattito politico i temi veri che interessano le persone e le famiglie: Il mondo del lavoro, le necessità e le difficoltà economiche dei cittadini, la pace ed i temi dell’ambiente, le difficoltà che incontrano i giovani ed i soggetti deboli”. Lo scrivono, in una nota Luigi Lanza, Sinistra Italiana Savona, Marco Brescia, Europa Verde Savona e Alleanza verdi e sinistra Savona.

“Nonostante ciò – spiegano – l’alleanza Rosso Verde è riuscita con caparbietà a costruire e mantenere una linea coerente e comprensibile con proposte politiche credibili. Gli elettori hanno riconosciuto immediatamente valori di solidarietà, inclusione, difesa dei lavoratori e del loro reddito e per questi motivi AVS ha raggiunto risultati straordinari. A scrutini quasi conclusi (mancano ancora qualche centinaio di sezioni) AVS raggiunge il 6,70% dei voti validi nazionali pari a circa 1.550.000 voti. Soltanto alle politiche di due anni fa AVS aveva raggiunto il 3,6% con circa 1 milione di voti. Quindi anche a fronte di un nuovo calo dei votanti più di mezzo milione di nuovi elettori scelgono i Rosso Verdi”.

