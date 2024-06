Felettino, Centi: “Regione conferma cronoprogramma ma cantiere è fermo”

“Il cantiere per il nuovo ospedale Felettino della Spezia, che sarebbe dovuto partire il 28 giugno 2023, non ha ancora aperto ma ciononostante la Regione continua a confermare il cronoprogramma che prevede il termine dei lavori entro la fine del 2026 per poi rendere l’ospedale fruibile e in piena operatività entro il 2028. Non occorre essere dei fini matematici per capire che se i lavori non partono diventa impossibile rispettare queste scadenze annunciate”. A dichiararlo il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi, che nel corso della seduta di Consiglio odierno ha presentato un’interrogazione sul tema.

“Di fronte al fatto che l’area di cantiere è vuota e che Rina Check sta svolgendo delle verifiche ulteriori al progetto, delle quali non ci è dato sapere il contenuto, ci ha sorpreso la risposta dell’assessore Gratarola che, di fatto, ha confermato il cronoprogramma annunciato dalla stessa giunta tre mesi fa – sottolinea Centi -. Ricordo che se si partisse oggi con i lavori, e non è così, i tempi sarebbero già strettissimi per rispettare il termine di fine 2026 visto che sono previsti 850 giorni di lavorazioni. Basterebbero anche piccoli intoppi legati alle condizioni meteo per causare ritardi e il mancato rispetto del cronoprogramma”.

