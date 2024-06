Giornata mondiale del donatore di sangue, le iniziative del Galliera

Genova. Il 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ed è l’occasione non solo di ringraziare i donatori per la loro opera preziosa, ma anche di ricordare come le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti permettano di salvare milioni di vite ogni anno, contribuiscano a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche e siano indispensabili per poter effettuare procedure mediche e chirurgiche complesse.

Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera (ingresso via Mura delle Cappuccine 14) venerdì 14 giugno, sarà aperto con un orario speciale, dalle 7.30 alle 14.30 e dedicherà a tutti i donatori un piccolo rinfresco.

