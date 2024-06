Impianti sportivi, 480mila euro per il rifacimento del manto erboso del Grondona di Pontedecimo

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore agli Impianti sportivi e allo Sport Alessandra Bianchi e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto esecutivo per il rifacimento del manto erboso artificiale dell’impianto sportivo di calcio Rinaldo Grondona a Pontedecimo.

«È il nono impianto su cui andiamo a intervenire sul territorio cittadino – spiega il vicesindaco Piciocchi – in base allo studio presentato nel 2019 dalla Lega nazionale dilettanti della Figc era emersa la necessità di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi di calcio, compresa la sostituzione del manto erboso artificiale: come amministrazione abbiamo cofinanziato interventi per circa 2 milioni di euro per ammodernare e mettere in sicurezza impianti sportivi in tutti i quartieri genovesi, molto utilizzati da sportivi di tutte le età».

