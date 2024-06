“La radio in piazza”, ultimi posti per il laboratorio di “Futuro aperto”

Alla scoperta dei quartieri della Spezia con FurgoMytho, “il furgone con la radio dentro”, per imparare a fare radio, raccontando la città attraverso la voce. Si intitola “La radio in piazza” il laboratorio, completamente gratuito, proposto ad adolescenti tra i 14 e i 17 anni, da Mondo Nuovo Caritas e Isforcoop, in collaborazione con Radio Rogna, nell’ambito di Futuro Aperto. Ancora pochi i posti disponibili per partecipare ad un ciclo di sette incontri itineranti, che si svolgono dal 13 giugno al primo luglio, con orario 10-12. Per iniziare a prendere confidenza con il mezzo radiofonico, si partirà dal Centro Dialma Ruggiero; poi, i ragazzi, guidati dai professionisti di Radio Rogna, andranno “sul campo”, spostandosi nelle principali piazze della Spezia: Piazza Brin (18 giugno), Piazza Cavour (20 giugno), Via della Libertà al Favaro (24 giugno), Piazza Kennedy (27 giugno) e Piazza Verdi (1° luglio).

