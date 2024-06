M5s: “In Liguria mancano 2mila infermieri, la Regione lo sa?”. Gratarola: “Faremo un concorso”

Genova. “In Liguria sono state rilevate gravi inefficienze nel reclutamento infermieristico, che avrebbe dovuto essere potenziato già ad aprile 2020. La Regione ha contezza dei dati divulgati dalle sigle sindacali? L’assessore competente non ha risposto, limitandosi a un elenco di provvedimenti che nulla hanno a che fare con le criticità esposte”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini commentando la risposta dell’assessore Gratarola all’interrogazione sulla necessità di avviare un piano urgente per evitare il depauperamento di personale infermieristico nelle Asl liguri.

“In Liguria – accusa Ugolini – mancano 2mila infermieri e la Regione ne ha contezza. Converrà dunque che si tratta di una grave carenza che ha un impatto pesantissimo sulla qualità delle cure erogate ai ricoverati”. “Grave anche che continuino a mancare 800 operatori sociosanitari: laddove queste figure importantissime non vengono garantite dal servizio sanitario regionale, a supplire vengono chiamati gli infermieri, costretti dunque a un demansionamento. Poi non stupiamoci se quei pochi infermieri rimasti nei nostri ospedali scelgono di lasciare la Liguria per andare dove li pagano meglio e garantiscono loro ritmi più sostenibili”.

