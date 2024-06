Manfredi stacca un gran secondo tempo in prova, ma la caduta del compagno di squadra vanifica il week end alla 8 ore di Spa Francorshamp

In Belgio, sul fantastico tracciato da 7km di Spa Francorshamp si è corso il secondo round del Mondiale Endurance, con la 8 ore di Spa. Lo spezzino Kevin Manfredi, portacolori e leader della squadra 777, ha fatto fin da subito un lavoro incredibile.

Dopo la caduta subita al Mugello nel round di MotoE che gli ha provocato una costola incrinata e una grossa escoriazione nel ginocchio, è sceso in pista con il solo obbiettivo di essere veloce e dare il massimo.

Così è stato, Kevin ha ottenuto il secondo tempo in qualifica sfiorando per soli 2 decimi il nuovo record del circuito della classe Superstock e battendo di oltre 1 secondo e 4 decimi il suo precedente record del 2022.

Un weekend con un mix di emozioni incredibili, dal gioire per un primo stint da urlo, al piangere per una caduta del compagno Webb che ha messo fine ai giochi.

Proprio nelle qualifiche, la tattica scelta da Kevin è stata quella di uscire in pista con le EWC e spremere al massimo la Honda CBR 1000 e le Dunlop del Wojcik Racing Team, segnando prima il 4º tempo e poi migliorando ancora nella seconda qualifica dove ha ottenuto il secondo miglior crono di giornata per la Superstock. Una grande impresa per lo spezzino e per la squadra Polacca che sono solamente alla seconda gara in sella alla Honda e senza test alle spalle.

Il weekend si è interrotto però con un finale sfortunato, a causa di un brutto highside del compagno di squadra Danny Webb proprio mentre erano in piena lotta per il podio, che gli ha causato diverse fratture a costole e vertebre oltre ad aver messo la moto definitivamente fuori gioco.

