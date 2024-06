Marassi, il piano del Comune per gli assi di forza: 137 parcheggi gratis in più in zona stadio

Genova. Un nuovo parcheggio pubblico gratuito da 137 posti a Marassi, nei pressi dello stadio, per compensare i posti auto che si perderanno a causa degli assi di forza. Lo ha annunciato l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora durante la commissione in Municipio Bassa Valbisagno per fare il punto sulla futura rivoluzione del trasporto pubblico nel quartiere che produrrà tagli ai percorsi delle linee collinari ma anche un riassetto complessivo della viabilità e della sosta.

Si tratta del parcheggio di interscambio di via Angeli del Fango, sulla copertura del Bisagno di fronte a piazzale Marassi, oggi accessibile senza pagare solo dagli abbonati Amt. Da tempo Tursi sta valutando di cambiarne le regole di fruizione, visto anche l’uso molto scarso. “Quel parcheggio verrà liberalizzato – ha annunciato adesso Campora – e verrà aperto alla cittadinanza. Nasce come park di interscambio, ma verrà sostituito dal nuovo parcheggio di Genova Est, dove chi uscirà dall’autostrada troverà 450 posti”. Anche se, ribadisce l’assessore, nella struttura che nascerà in via Bobbio “si valuterà di destinare una certa quota di stalli ai residenti”.

