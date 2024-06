Nuovi modelli di turismo sostenibile: la Val Pennavaire si mette in rete

Albenga. Quest’oggi, martedì 11 giugno, si è tenuta ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, la conferenza stampa dedicata al turismo in valle e – più in generale – di turismo nell’entroterra e nelle zone di confine. Esempio pratico presentato quello della Val Pennavaire che da oltre due anni porta avanti la creazione di una rete cittadina, che mette al centro il confronto tra commercianti e cittadini per progettare azioni collettive e una visione accogliente e condivisa – costruita dal basso – al servizio dei cittadini e di chi vuole scoprire questa valle e le sue bellezze. Come? Mettendo al centro il territorio, con le sue peculiarità, e le persone che lo abitano.

ALLA SCOPERTA DELLA VAL PENNAVAIRE

» leggi tutto su www.ivg.it