Nuovo Felettino, Gratarola: “Lavori avanti come da cronoprogramma: piena operatività dell’ospedale entro il 2028”

“Va avanti come da cronoprogramma la realizzazione dell’ospedale Felettino. Il progetto esecutivo si trova, attualmente, nella fase di verifica da parte del Rina Check per conto della stazione appaltante: dopo l’approvazione, la Guerrato Spa procederà con l’avvio dei lavori. Rispetto ad alcune soluzioni esecutive proposte dal concessionario è stata richiesta una fase istruttoria che non pregiudica i tempi inizialmente stimati con il completamento dell’opera entro il 2026: la durata contrattualmente prevista per l’esecuzione dei lavori è infatti di 850 giorni”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola durante la seduta di consiglio che si è svolta oggi a Genova, sollecitato dall’interrogazione presentata sul tema dal consigliere della Lista Sansa, Roberto Centi.

“Successivamente all’ultimazione dei lavori – ha ricordato Gratarola – dovranno essere completate le fasi di collaudo e le operazioni di installazione delle attrezzature, delle apparecchiature elettromedicali, degli arredi e dei sistemi tecnologici, a seguito delle quali potrà essere avviata la fase di trasferimento dei pazienti e di avvio dell’operatività del nuovo ospedale. In considerazione del processo sopra rappresentato, la piena operatività del nuovo ospedale Felettino della Spezia può essere prevista entro il 2028”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com