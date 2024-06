Panchina Savona, controsorpasso in vista: si alzano le quotazioni di Fabrizio Monte

Savona. Fino a questa mattina sembrava essere Luca Calcagno l’allenatore promesso sposo del Savona per succedere a Roberto Biffi. Nelle ultime ore però la bilancia sembrerebbe propendere per Fabrizio Monte. Quel che è certo è che c’è stata molta indecisione in seno alla società visto che i dirigenti del Savona hanno reputato entrambe le candidature all’altezza.

Ex tecnico della Vadese, Monte non ha mai nascosto il suo amore per i colori biancoblù con i quali ha avuto un trascorso importante che tuttora conserva nel cuore. Nelle ultime stagioni l’allenatore savonese ha centrato per due volte la salvezza con il Bragno, tra cui la prima volta subentrando in corsa compiendo una vera e propria impresa.

» leggi tutto su www.ivg.it