Platek: “Il logo sarà cambiato tenendo conto dello spirito della città”

“Abbiamo chiamato in causa un’organizzazione per studiare la rivisitazione del logo che coinvolga questa volta i tifosi. È un processo in divenire che dovrà tenere conto del spirito del club e della città”. Lo ha annunciato questa mattina il presidente Philip Platek dello Spezia Calcio rispondendo a una domanda in merito al contestato rebranding varato nell’estate del 2023. “Sappiamo che non avremo mai il 100% dei tifosi felici ma faremo del nostro meglio per tenere conto del loro punto di vista”. Lo stadio Alberto Picco stesso diventerà il fulcro di alcune iniziative legate all’identità dello Spezia Calcio. “Ci sarà una sala con alcune casacche storiche e immagini di calciatori che hanno avuto un ruolo nel club. In occasione dell’ottantesimo dalla vittoria sul Grande Torino intitoleremo la tribuna alla squadra del 1944”.

