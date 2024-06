Prima Categoria, sarà un Cengio “made in Valle”: ecco i nomi dei primi acquisti ufficializzati dal club granata

Cengio. Un nuovo inizio. Le parole pronunciate dal patron della compagine granata in vista della prossima stagione non lasciano spazio a dubbi: “Sarà una squadra made in Valle”. Dopo l’addio di Mister Molinaro, anche le strade tra il sodalizio valbormidese e i ragazzi savonesi si sono ufficialmente separate.

Nonostante ciò il mercato del Cengio targato Chiarlone ha già iniziato ad ingranare e le prime ufficialità non si sono fatte attendere. A rinforzare il reparto difensivo della società granata saranno Roderic Gillardo, difensore centrale proveniente dall’Atletico Acqui e Francesco Montano, portiere prelevato dall’Altarese. Inoltre è stato raggiunto un accordo con il Millesimo per il tesseramento di Fabrizio Negro, terzino o all’occorrenza “quinto” il quale la scorsa stagione ha vinto il campionato vestendo la maglia giallorossa.

» leggi tutto su www.ivg.it